Дело Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова. Бишкекский горсуд начал допрашивать обвиняемых

Следующий процесс назначен на 20 мая

В Бишкекском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.

Сегодня, 13 мая, судебная коллегия на заседании перешла к допросу обвиняемых. Допросили шестерых фигурантов.

В связи с занятостью адвокатов на других процессах судебное слушание отложено на 20 мая 2020 года к 10-00 часам.

Пресс-служба Верховного суда