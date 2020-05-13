Дело Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова. Бишкекский горсуд начал допрашивать обвиняемых

Следующий процесс назначен на 20 мая
В Бишкекском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывших мэров Бишкека Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова.
Сегодня, 13 мая, судебная коллегия на заседании перешла к допросу обвиняемых. Допросили шестерых фигурантов.
В связи с занятостью адвокатов на других процессах судебное слушание отложено на 20 мая 2020 года к 10-00 часам.
Пресс-служба Верховного суда
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