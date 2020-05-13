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Два депутата от фракции “Кыргызстан” написали заявление в ЦИК о сдаче мандатов

По его словам, она написал заявление в ЦИК сегодня, 13 мая, а его сопартиец Исаев — вчера.

Два депутата Жогорку Кенеша от фракции “Кыргызстан” Алмазбек Эргешов и Жаныбек Исаев написали заявление о сдаче мандатов.

Об этом ИА Reporter сообщил сам Эргешев.

По его словам, она написал заявление в ЦИК сегодня, 13 мая, а его сопартиец Исаев — вчера.

“Мы заслушали отчет правительства, дали свои предложения. Теперь решили начать подготовку к предстоящим осенью выборам в Жогорку Кенеш”, – сказал Эргешев. 

Вместо сдавших мандаты Эргешева и Исаева предположительно депутатами станут Шаршенбек Абдыкеримов и Жаныбек Жоробаев.

Источник: reporter.kg

           

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