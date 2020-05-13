Жанар Акаев: Осталось, чтобы контрабандисты продавали бензин депутатам в Белом доме

Парламентарий предложил премьеру сделать решительный шаг, уволив руководителей Финполиции, антимонопольной и налоговой служб

В Бишкеке и на его окраине вовсю работает бензиновая контрабанда. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жанар Акаев.

- Осталось лишь, чтобы эти контрабандисты приходили в Белый дом и продавали бензин депутатам, - возмутился парламентарий. - По словам экспертов, за год из-за контрабанды ГСМ в бюджет не поступает около 5 млрд сомов. Снимите с занимаемых должностей 3-4 руководителей антимонопольной службы, Финполиции, налоговой службы. Когда будет сделан решительный шаг, контрабанда остановится. Следующему пришедшему руководителю этих ведомств вы должны поставить задачу - остановить контрабанду. В Баткене за 4 месяца выявлено 22 факта. Эти 22 факта можно совершить до полудня, не то что за день. Для пополнения бюджета нужно бороться с контрабандой. Поставьте жесткие условия руководителям, если не справятся - снимите с занимаемых должностей.

Источник: vesti.kg