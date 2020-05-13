Жанар Акаев: Осталось, чтобы контрабандисты продавали бензин депутатам в Белом доме

Парламентарий предложил премьеру сделать решительный шаг, уволив руководителей Финполиции, антимонопольной и налоговой служб
В Бишкеке и на его окраине вовсю работает бензиновая контрабанда. Об этом на заседании парламента заявил депутат Жанар Акаев.
- Осталось лишь, чтобы эти контрабандисты приходили в Белый дом и продавали бензин депутатам, - возмутился парламентарий. - По словам экспертов, за год из-за контрабанды ГСМ в бюджет не поступает около 5 млрд сомов. Снимите с занимаемых должностей 3-4 руководителей антимонопольной службы, Финполиции, налоговой службы. Когда будет сделан решительный шаг, контрабанда остановится. Следующему пришедшему руководителю этих ведомств вы должны поставить задачу - остановить контрабанду. В Баткене за 4 месяца выявлено 22 факта. Эти 22 факта можно совершить до полудня, не то что за день. Для пополнения бюджета нужно бороться с контрабандой. Поставьте жесткие условия руководителям, если не справятся - снимите с занимаемых должностей.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!