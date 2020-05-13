«Люди сидят дома и не могут оплатить кредиты». Депутат возмущен, почему в КР не ввели кредитные каникулы

редседатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов ответил нардепу, что правительство и регулятор предприняли ряд мер.
«В Казахстане и России приняли законы о введение кредитных каникул в связи со вспышкой коронавируса, почему мы не приняли?» — возмутился накануне на заседании комитета Жогоку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Талант Мамытов.
По его словам, люди сидят дома и не могут оплатить кредиты. «Если мы сейчас бизнес убьем? Бизнес нужно поддержать. А мы не создаем условия», — сказал Мамытов.
Председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов ответил нардепу, что правительство и регулятор предприняли ряд мер.
«Все, что в наших силах, мы предприняли, и процедуры мы поддержали. Здесь сидят два госбанка, спросите у них, какую помощь мы оказываем. Больше одной трети кредитного портфеля страны реструктурировано, и эта цифра увеличится. Мы с правительством работаем», — сказал он.
Источник: Элгезит
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