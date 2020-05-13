Небезызвестный глава «АЮ Холдинг» Шаршенбек Абдыкеримов займет место в парламенте

В Жогорку Кенеше могут появиться два новых депутата

В Жогорку Кенеше могут появится два новых депутата. ЦИК передаст мандаты Жаныбека Исаева и Алмазбека Эргешева следующим по списку кандидатам. Об этом Vesti.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

- Сегодня комиссия рассмотрит два заявления от депутатов фракции «Кыргызстан» Исаева и Эргешева, которые решили добровольно сложить свои полномочия, - пояснил он. - Их места займут Шаршенбек Абдыкеримов и Жаныбек Жоробеков.

Отметим, Шаршенбек Абдикеримов, которого в народе называют “Шаки”, является основателем крупной многопрофильной компании «АЮ Холдинг». В 2015 году он возглавил Национальный олимпийский комитет КР.

Источник: vesti.kg