Бекешев - премьеру: Как можно штрафовать за отсутствие маски? В таком случае выдавайте их гражданам бесплатно

В ответ Абылгазиев предложил людям вовсе не выходить из дома, чтобы не покупать маски
Коронавирус стал неким налогом для простых граждан. Об этом на заседании парламента сказал депутат ЖК Дастан Бекешев.
- Не носишь маску - получаешь штраф, нет справки - штраф, нет машины - не ходи пешком, - заметил парламентарий. - Это ведь неправильно. Как вы сами смотрите на это? Как мы можем штрафовать людей за это? В ином случае выдавайте маски бесплатно, как это делают в других государствах.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что ограничительные меры приняты в целях обеспечения здоровья граждан.
- Что касается масок и соблюдения санитарных норм, это ведь принято для безопасности окружающих людей, - сказал глава кабмина. - Пускай гражданин не выходит из дома, тогда ему не нужно будет носить маску. Приобретя маску за 15 сомов, человек в первую очередь заботится о безопасности собственного здоровья.
Первый вице-премьер Кубатбек Боронов напомнил парламентарию, что у многих граждан болезнь протекает бессимптомно. Он попросил депутатов поддержать меры, принятые правительством, и помочь донести их значение до населения.
Источник: vesti.kg
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