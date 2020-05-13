Отчет Абылгазиева. Работа правительства за 2019 год удовлетворительна?

Однако по словам политолога Медета Тюлегенова правительство не справилось со многими задачами, которые должно было выполнить без нареканий.

Кабинет министров Мухаммедкалыя Абылгазиева уже который день в стенах Жогорку Кенеша отчитывается о проделанной работе за 2019 год. Несмотря на то, что в адрес работы правительства почти от каждого депутата звучит критика, коалиция большинства признала работу команды Абылгазиева удовлетворительной.

Однако по словам политолога Медета Тюлегенова правительство не справилось со многими задачами, которые должно было выполнить без нареканий.

«В начале этого года кабинет министров проводил итоги своей работы за 2019 год. Тогда они даже сами признавали, что из почти 500 задач, которое составило правительство, была выполнена только половина, да и как выполнена, скорее это было заявлено только для галочки, эти задачи очень сложно было не выполнить. Учитывая это, оценивать работу на «хорошо» было бы сложно. Одна из проблем, которая заключается в оценке правительства, это то, что, когда парламент утверждает новый состав кабинета министров, нет каких-то четких планов работы с ясными и понятными результатами-индикаторами, по которым можно было бы оценивать деятельность правительства», – сказал политолог.

Кроме того, он отметил, что за последние лет 10 Мухаммедкалый Абылгазиев дольше всех занимал пост премьер-министра. Был достаточно большой срок, чтобы сделать что-то более масштабное и стоящее.

«В плане выполнения рутинных задач, здесь также его нельзя высоко оценить. Но это правительство изначально не собиралось заниматься серьезными реформами, о чем уже все говорят. Были, конечно, какие-то редкие примеры, типа Патрульной милиции, которая шатко, но потихоньку движется. Однако это было начато еще при предыдущих министрах. Хорошо, что хоть это правительство попыталось сдвинуть вперед уже кем-то начатые реформы, как цифровизация, развитие регионов и т.д. Однако по большому счету правительство никаких результатов не дало. Больших провалов нет, но и достижений никаких. Ситуация с коронавирусом показала, что кабмин в плане поддержки уязвимых слоев населения не очень эффективно работает, понятно, что не всякое правительство готово работать в условиях кризиса и эпидемии, но команда Абылгазиева оказалась не способна работать эффективно в этом направлении».

В плане экономики улучшить показатели Абылгазиеву так же не удалось. Как известно, основными экономическими показателями благосостояния являются рост или падение внутреннего валового продукта (ВВП) в стране. По данным Национального статистического комитета, в 2017 году объем ВВП составил 530 млрд. сомов, 2018-м – 569 млрд, 2019-м – 590 млрд. В 2018 году общий доход бюджета составил 135 млрд сомов, а расходы – 142 млрд сомов. В 2019 году доходы составили 155 млрд сомов, а расходы – 165 млрд сомов. По данным финансового портала Akchabar.kg, Государственная налоговая служба в 2019 году собрала 83 млрд 989,5 млн сомов налогов. Это на 4 млрд 405,6 млн сомов больше, чем в предыдущем, 2018-м, году.

Как отмечает экономист Толонбек Абдыров, несмотря на то, что Кыргызстан улучшил свои позиции в мировых рейтингах, все равно нет достаточного роста в сфере экономики.

«Ежегодно принимаемый бюджет он социально ориентированный, экономика у нас идет по остаточному принципу. Если мы хотим сформировать бюджет развития, то и показатели совсем другие должны быть, рост на не менее 7%. Чтобы развивать экономику, нам нужно больше выделять денег на социальный сектор, и тогда мы получим рост до 7%. Если смотреть на затраты, то около 45 млрд идут на госсектор, здравоохранение, на образование затрачивается около 30 млрд. Эти затраты необходимо нести, и государство пыталось что-то сделать, но стоит отметить, что на некоторых международных рейтингах наши показатели улучшаются. Допустим, в индексе глобальной конкурентоспособности мы на чуть-чуть, но улучшили свои позиции. В рейтинге doing business тоже есть определенные изменения, но не такие, какие хотелось бы. Но, тем не менее, до следующего года правительству надо будет в этом направлении серьезно работать. В целом, то, что правительство должно было сделать, оно сделало. Единственное, стоит подчеркнуть, что если даже кабинет министров ничего не будет делать, то все равно рост бюджета будет на 3,5-4%. Конечно, где-то есть заслуга правительства, но в большинстве случаев бизнес сам пытается что-то сделать, люди сами пытаются выживать. Коронавирус обнажил все наши проблемы. Хочется положительно отметить тот факт, что президент не раз акцентировал свое внимание на цифровизации. Действительно, все шаги, которые мы делали в эту сторону, очень сильно помогли в этих условиях. Надеюсь, теперь правительство начнет серьезно относиться к науке, системе здравоохранения, образования и цифровизации экономики», – заключил экономист.

Источник: reporter.kg