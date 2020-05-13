С.Исакову, Ф.Ниязову, Р.Жээнбекову и другим сторонникам Атамбаева провели тест на коронавирус

У всех вышли отрицательные результаты.

У ряда сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которые на данный момент содержаться в СИЗО-1, были взяты ПЦР-анализы на коронавирус. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ГСИН.

Анализы были взяты у бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутатов Равшана Жээнбекова и Мээрбека Мискенбаева, бывшего руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова, экс-сотрудника ГКНБ Канат Сагынбаева, а также у Фархата Баабиева, Каната Осмоналиева и у Карыпбек уулу Рыспека.

У всех вышли отрицательные результаты.

Источник: zdorovie.akipress.org