Эффективность от нынешнего правительства – нулевая,- эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. Недееспособное правительство с минусовой эффективностью порождает и обостряет недовольство простого народа, считает глава фонда “Таза Кол”.

Кыргызстан в начале 2020 г. вошел в опасное и турбулентное состояние экономики, чрезвычайных ситуаций и национальной безопасности в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Самое слабое “техническое” правительство за все время существования независимого государства, в эти напряженные и ответственные дни находилось и находится в положении недееспособности и минусовой эффективности. Почему “техническое”? Да потому что за 2 года с лишним ни одной кардинальной реформы и ни одного значительного преобразования. В течении этого времени совершены множества антинародных и непопулярных намерений и решений. И каждые намерения, предложения и решения исполнительной власти воспринимаются с несогласием и недоверием, а объяснения и оправдания с большими опозданиями, которые вызывают только негодования и возмущения и у депутатов ЖК КР и в целом у гражданского общества и остаются “темными пятнами” в деятельности как премьера, так и министров в целом.

Глава правительства включил в состав исполнительного органа бывших чиновников с нулевой эффективностью и низкой целесообразностью и это вызывало “бурю” негодования и “массу” разочарования депутатов парламента и простого народа.

11 июня 2018 г. премьер-министр Кыргызстана предложил рассмотреть возможность создания пешеходных улиц в городах Бишкек и Ош, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР. 14 июня 2018 г. на заседании парламента глава правительства заявил об инициативе по открытию спец. счета для избавления от долгов. 22 июня 2018 г. премьер-министр подписал постановление об открытии отдельного депозитного счета для накопления денежных средств, куда бы доброжелатели перечисляли деньги на выплату внешнего долга. Эта идея вызвала у простого народа возмущение, как брать кредиты и их неэффективно “разбрасывать”, а как возвращать долговые обязательства, то ответственность автоматически ложится на граждан страны.

Премьер-министр КР 5 (пять) раз продлевал сроки пересмотра условия стратегического соглашения с «Центеррой» подписанного бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым 11 сентября 2017 г. В шестой раз подписал соглашение, невзирая на судебные разбирательства, при котором золотодобывающая компания обвинялась в нанесении экологического ущерба более 7 млрд. сомов.

27 июля 2018 г. правительство вынесло на общественное обсуждение проект “Об утверждении правил идентификации мобильных устройств связи на территории КР”. Согласно документу, каждый раз при смене номера SIM-карты мобильного оператора владелец мобильника должен заплатить государству 100 сомов за регистрацию, если телефон не был зарегистрирован ранее.

Глава кабинета министров предложил рассмотреть необходимость пересмотра тарифов за услуги по обеспечению питьевой водой, чтобы улучшить систему водоснабжения. Расчеты в правительстве по повышению тарифов за холодную воду гражданскому обществу не представили.

Правительство, в лице министра экономики планировало повышение налога с продаж с 2% до 5% для тех, кто принимает оплаты за товары и услуги наличными. Кабинетом министров приняты постановления о штрафах за плевки, об увеличении штрафов за неправильную парковку автомашин и за нарушения правил дорожного движения. Но ни один “плеватель” не наказан, принудительную эвакуацию автомобилей превратили в коррупционную “схему”. Из-за массовых выступлений водителей легковушек, правительство пересмотрело, возможность уменьшения оплаты, за несоблюдение ПДД.

15 мая 2019 г. пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев сообщил, что “Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации “Открытое правительство” Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру.

22 мая 2019 г. пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев заявил, что “вчера была допущена неточность о месте обучения младшей дочери председателя кабинета министров - она учится в американском колледже “Diablo Valley”. Правительство рассыпалась на глазах у простого народа.

Премьер-министр предпринимал отчаянные и конвульсивные “движение” по сохранению кресла, при этом отстраняя от должностей “близких и верных” соратников с нулевой репутацией. В итоге от прежнего состава кабинета министров остались Сам и первый Зам.

В южных регионах ежедневно происходят природные катаклизмы и создаются чрезвычайные ситуации. 2 мая в селе Самат Лейлекского района Баткенской области смыло защитную дамбу. Глиняное сооружение противостояло селевому паводку 40 минут. На мероприятия, по предупреждению стихийных бедствий в южных регионах, было выделено в прошлом году 400 млн. сомов.

8 мая в местности Чек Баткенской области на границе с Таджикистаном произошли боевые столкновения, есть пострадавшие с кыргызской стороны. Ни Сам, ни первый Зам не удосужились посетить бедственные территории и места боевых перестрелок и пострадавших от чрезвычайных ситуаций и военных действий. Как обычно не созданы правительственные комиссии по изучению причин, последствий и определению виновных по допущению селевых наводнений и прорыва защитной дамбы. Не создана государственная комиссия по изучению и недопущению очередных военных действий на границе с Таджикистаном. Необходимо было рассмотреть политическую ответственность посла КР в РТ и сделать орг. выводы. Правительственные чиновники не могут решить проблему возврата на свою родину собственных сыновей и дочерей. Посол КР в РФ закрылся в здании посольства, не встречается с гражданами Кыргызстана и не решает актуальную задачу. Правительством и мэриями г. Бишкек, г. Ош и Джалал-Абад не разработаны четкие алгоритмы пропускной системы для представителей малого и среднего бизнеса.

За плевок штраф 1 тысяча сомов, за маску от 1 до 5 тысяча сомов. А по сути нормативно-правовых актов по определению и назначению штрафных санкций нет. Ввели просто так - по “кыргызски”, напугать и навести “пургу”. Ведь, несытые и озлобленные простые граждане поймут это как прямую угрозу и возможно, примут неординарные решения и действия. “Чаша” терпения уже переполнена и крайне опасно “насыщать” новыми трудностями и старыми проблемами.

Сегодня т.е. 13 мая (число ненадежное) парламент будет обсуждать доклад правительства за 2019 г. и принимать решение об утверждении отчета премьер-министра. Отдельные депутаты пожурят членов кабинета министров, постараются заработать политические “дивиденды”. И в конце концов примут отчет правительства. А простой народ Кыргызстана будет продолжать терпеть некачественную и нецелесообразную деятельность недееспособного правительства с минусовой эффективностью и низкой финансово-социальной ответственностью.

Расул Умбеталиев, Фонд “Таза Кол”