Процесс по делу Мелиса Мырзакматова вновь перенесли

Слушание назначили на 16 июня 2020 года

Процесс по пересмотру дела беглого экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова назначили на 16 июня 2020 года. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее слушание было назначено на 6 мая текущего года.

Напомним, что заседание суда неоднократно переносили по различным причинам.

Мелиса Мырзакматова объявили в розыск в ноябре 2014 года. Ему заочно предъявили обвинение по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Источник: vesti.kg