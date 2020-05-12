Депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев подал в суд на Сыймыка Жапыкеева и требует 10 млн сомов

В случае выигрыша деньги будут направлены на благотворительные цели.

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев подал в суд на экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева. Об этом сообщил адвокат нардепа Бактыбек Жумашев.

Он подал иск к Жапыкееву о защите чести и достоинства и собирается взыскать моральный ущерб в сумме 10 млн сомов. В случае выигрыша деньги будут направлены на благотворительные цели.

Напомним, ранее Жапыкеев заявил, что у Жумалиева и его супруги певицы Розы Амановой есть $2,5 млрд, которые нардеп нажил, работая на госслужбе. Однако депутат, в эфире телеканала “САНАТ” назвал обвинения ложью и, взяв в руки Коран, сообщил, что никогда не участвовал в коррупционных делах.

Источник: reporter.kg