Депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев подал в суд на Сыймыка Жапыкеева и требует 10 млн сомов

В случае выигрыша деньги будут направлены на благотворительные цели.
Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев подал в суд на экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева. Об этом сообщил адвокат нардепа Бактыбек Жумашев.
Он подал иск к Жапыкееву о защите чести и достоинства и собирается взыскать моральный ущерб в сумме 10 млн сомов. В случае выигрыша деньги будут направлены на благотворительные цели.
Напомним, ранее Жапыкеев заявил, что у Жумалиева и его супруги певицы Розы Амановой есть $2,5 млрд, которые нардеп нажил, работая на госслужбе. Однако депутат, в эфире телеканала “САНАТ” назвал обвинения ложью и, взяв в руки Коран, сообщил, что никогда не участвовал в коррупционных делах.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!