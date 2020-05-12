Заявление Каныбека Осмоналиева о проведении допроса всего один раз не соответствует действительности, — ГКНБ КР

Заявление экс-депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева о проведении допроса всего один раз не соответствует действительности.

Об этом заявили в Госкомитете национальной безопасности КР.

По их данным, в настоящее время ГКНБ продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье 39 и статье 309 (покушение на насильственный захват власти) Уголовного кодекса КР. Одним из главных фигурантов по нему является Каныбек Осмоналиев.

Как отмечается, ГКНБ собрал достаточно материалов, свидетельствующих, что Каныбек Осмоналиев будучи ответственным за мирное проведение и надлежащее завершение митинга 2 марта 2020 года, без разработки конкретной повестки указанного собрания в своих выступлениях затрагивал различные вопросы, касающиеся государственного управления, спровоцировав участвующих лиц к агрессивным действиям, что привело к дестабилизации обстановки.

«По материалам дела Садыр Жапаров и его близкие просили не проводить митинги. Однако Каныбек Осмоналиев, преследуя свои корыстные цели, все же организовал митинг. Отметим, что Каныбек Осмоналиев наблюдал за происходящим со стороны и не пытался предотвратить агрессивные действия митингующих, переросший в массовые беспорядки», — сообщили в ГКНБ.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные действия непосредственно с участием Каныбека Осмоналиева.

Напомним, задержанного за покушение на насильственный захват власти экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева по решению Первомайского районного суда Бишкека 4 марта водворили в СИЗО ГКНБ.

Источник: Элгезит