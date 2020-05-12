Кашкар Джунушалиев: Хоть я и министр, я никогда не отвечу на эти вопросы. Я в этом не профессионал

Депутаты возмутились неготовностью Памира Асанова отвечать на вопросы к докладу
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства» сняли с повестки заседания комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
Ранее замглавы МВД Памир Асанов рассказал, о каких изменениях идет речь.
Депутат ЖК Мирлан Жеенчороев поинтересовался, по какой причине декриминализируют статью 213 УПК. На это Памир Асанов ответил, что изменения вносило каждое ведомство отдельно, а именно это внесла Таможенная служба.
- Кто вас поставил докладчиком? - возмутился нардеп. - Если вы не можете объяснить это в комитете, как мы завтра внесем это в Жогорку Кенеш? Еще раз: согласно УПК кто проводит расследования по экономической контрабанде?
Замглавы МВД ответил, что этим занимаются ГСБЭП и ГКНБ.
- А причем тут таможенная служба? - спросил Жеенчороев. - Они что, сами себя освобождают от уголовной ответственности? Вы не готовы. Думаю, вопрос нужно снять с повестки дня либо заменить докладчика.
Его поддержала Наталья Никитенко, отметив, что законопроект очень большой.
- По нему работали несколько ведомств, - напомнила она. - Постановлением правительства докладчиком заявлен министр внутренних дел. Думаю, и на палате будет очень много вопросов. Уважаемый министр, кто готов ответить на вопрос?
Кашкар Джунушалиев ответил, что он и его коллеги - не профессионалы в каждом упомянутом вопросе, хоть и являются докладчиками.
«Хоть я и министр, но я никогда не отвечу на эти вопросы. Я не профессионал по этим вопросам», - сказал глава МВД.
Наталья Никитенко подчеркнула, что данный вопрос относится к правительству, которое должно было назначить докладчика, готового ответить на все вопросы. Депутат ЖК Искендер Матраимов тоже считает, что в случившемся есть вина правительства.
- Если бы данный вопрос внесли несколько дней или недель назад, сейчас такой вопрос не поднимали бы, - заметил он. - Вы внесли это сегодня. Здесь вина правительства.
После этого члены профильного комитета ЖК приняли решение снять данный вопрос с повестки дня.
Источник: vesti.kg
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