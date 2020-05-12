Депутат Маматалиев: Жители Баткена не простят сокращения расходов на приграничные мероприятия

Нардеп выступил против идеи вице-премьер-министра Эркина Асрандиева
Депутат ЖК Марлен Маматалиев выступил против предложения вице-премьер-министра Эркина Асрандиева о сокращении расходов на приграничные мероприятия на 85 млн сомов.
- Я против этого, - заявил парламентарий на заседании комитета по бюджету и финансам. - Мы видели, что недавно происходило в Баткене. Как мы можем сократить приграничные мероприятия на 85 млн сомов? Жители Баткена нас потом не простят. Это неправильно. Давайте уберем этот пункт. Вместо этого сократите 85 млн с капвложений. Но средства для приграничных территорий нужно оставить.
Напомним, 8 мая в местности Чек Баткенской области между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт из-за 50 соток земли. Этот участок является неописанным, но фактически ранее использовался кыргызской стороной.
Конфликтующие стороны начали забрасывать друг друга камнями. Позже таджикские пограничники обстреляли кыргызских из миномета, в результате чего пострадали трое граждан КР.
Источник: vesti.kg
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