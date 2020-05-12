Сапара Исакова перевели из колонии обратно в СИЗО-1

Бывшего премьера и уволенного телохранителя Атамбаева проверят на коронавирус
Бывшего премьер-министра Сапара Исакова перевели из колонии №8 в СИЗО-1. Об этом в социальной сети написала зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.
Она отметила, что такое решение принял Первомайский районный суд столицы.
«В условиях пандемии и в связи с последними заявлениями о том, что там, возможно, коронавирус, подобные действия властей кажутся опасными», - отметила она.
В ГСИН Vesti.kg подтвердили, что Исакова сегодня перевели в СИЗО-1.
- Ранее его сторонники заявляли, что у Сапара Исакова и Каната Сагымбаева (бывший начальник охраны Алмазбека Атамбаева - прим.ред.) коронавирус, сегодня их проверят, - пояснили в ведомстве. - После результатов анализов станет ясно, где он будет содержаться.
Источник: vesti.kg
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