(Видео) Алтынбек Сулайманов: Премьера поддерживает президент, терпит народ, а он не оправдывает надежд

По словам парламентария нынешний премьер один из политических долгожителей на этой должности.

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов обвинил премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева в том, что он не оправдывает надежд возложенных на него народом, президентом и парламентом. Об этом нардеп заявил, выступая на заседании комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

— С 2010 года премьер-министры уходили в течение года. Той возможности, которая у вас есть, ни у кого не было. Президенты не поддерживали так премьеров, как сейчас вас поддерживает президент. Парламент вас поддерживает, народ терпит, а вы не оправдываете надежд, — заявил Сулайманов.

По словам парламентария нынешний премьер один из политических долгожителей на этой должности.

— С момента обретения независимости дольше всех на должности премьер-министра работал Апас Джумагулов, потом Николай Танаев и третий — вы, — сообщил Алтынбек Сулайманов. — Каждый раз на коалиции мы, фракции, делили правительство, как «устукан». У вас такого не было. Скажите, кто-нибудь вас мучил? Кто-нибудь из лидеров фракции обращался к вам? Вы уволили всех, кто до этого сидел, от фракции «Бир Бол» остался один глава МЧС, а остальных пятерых уволили. Но тем не менее ни вы, ни ваша команда не справляется.

Кроме того, депутат пожаловался, что министры не могут принимать решения без разрешения премьера и «месяцами не могут попасть» к премьеру.

Абылгазиев ответил, что это неправда, и с министрами проводится встреча. Он также ответил, что ценит поддержку президента.

Источник: Элгезит