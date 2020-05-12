(Видео) Сооронбай Жээнбеков навестил военнослужащих, раненных на кыргызско-таджикской границе

Президент пожелал пограничникам скорейшего выздоровления

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 мая, навестил военнослужащих, получивших ранения во время недавнего инцидента с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Военнослужащие Государственной погранслужбы Султанбек уулу Мирбек, Абдисаит уулу Манас и Турдубай уулу Чынгыз, получившие огнестрельные ранения, на данный момент проходят лечение в Национальном госпитале в Бишкеке при Министерстве здравоохранения.

Жээнбеков высказал пограничникам слова поддержки и пожелал им скорейшего выздоровления. Он выразил благодарность за добросовестное служение Родине и охрану ее рубежей.

Отдел информационной политики

аппарата президента