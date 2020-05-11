Готов ли Алмаз Орозалиев к повышению до министра внутренних дел?

Мнения о его деятельности на должности коменданта Бишкека разделились до прямо противоположных

Бывший комендант Бишкека Алмаз Орозалиев не готов стать министром внутренних дел, даже если его пиар в социальных сетях – это подготовка общественности к смене руководства МВД. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший сотрудник МВД и экс-депутат Жогорку Кенеша V созыва («Ата Мекен»), полковник милиции Туратбек Мадылбеков.

- МВД – очень сложное ведомство, - поделился он. – Не знаю, кто и почему пиарил Орозалиева, все может быть. Но на должность министра нужно найти более подготовленного человека: Орозалиеву не хватает практики самостоятельной работы, он ведь всегда был замом. Ему нужно время.

Бывший премьер-министр Феликс Кулов, также возглавлявший МВД в свое время, не склонен видеть в активной популяризации коменданта и замминистра внутренних дел подготовку к повышению.

- По одной причине: министр внутренних дел участвовал в обеспечении режима ЧС по всей стране, - объяснил он Vesti.kg. - ЧП ввели только в 4 регионах, а комендант участвовал в обеспечении этого режима только в Бишкеке. Проецировать его работу на всю страну не стоит.

Причем это не вопрос о том, готов ли Орозалиев стать министром – возможно, действительно готов, считает Кулов. Но правильнее, по его мнению, судить по результатам его работы во время ЧП.

- Я бы затруднился сказать, что комендант Бишкека все сделал правильно, - признался экс-премьер. – В условиях пандемии коронавируса впервые потребовалось выполнять две взаимоисключающие задачи: обеспечить самоизоляцию граждан, то есть закрыть город, и одновременно не дать экономике обрушиться. Это удалось совместить? Я сомневаюсь.

Но это было закономерно из-за отсутствия у коменданта опыта в подобной работе, заметил бывший премьер. Кулов посоветовал хотя бы теперь принять меры, которые обеспечили бы нормальное функционирование экономики во время карантина.

- Справки из налоговой о том, что ты работаешь на таком-то предприятии – не очень удачное решение, - указал он. – У ГНС нет имен всех работников предприятий, они есть в Соцфонде. Но все равно глупость неимоверная. Раньше в комендатуре справок не давали, теперь в налоговой не будут давать. Или в ГНС появится новая статья «доходов». По-моему, хватило бы и справки с печатью работодателя.

Другая нерешенная проблема – общественный транспорт. Экс-глава кабмина считает, что город не должен останавливаться полностью. Он предлагает разрешить работу маршруток, если пассажиры будут размещаться только на сидячих местах по одному в ряд, при входе обрабатывать руки дезинфектором и обязательно носить маску. Разумеется, водитель тоже должен быть в маске и перчатках.

Почему бы не работать и такси, если следовать тем же правилам, считает Кулов: разделить салон целлофаном с прорезью для оплаты и снабдить водителей масками и дезинфекторами.

На каждом предприятии могли бы измерять температуру каждого входящего сотрудника, считает он. Так каждый бы мыл руки, обрабатывал их санитайзером и был спокоен.

- Почему нельзя делать такие здравые вещи? – недоумевает бывший премьер. - Неужели надо примитивно запрещать?

Однако ветеран МВД Токтогул Какчекеев отметил, что по службе хорошо знает Алмаза Орозалиева. И если того вдруг решат назначить министром внутренних дел, то это будет хорошей идеей, считает он.

Какчекеев раскритиковал правительство за недостаточную работу по подготовке к появлению коронавируса на территории Кыргызстана. Именно это стало причиной беспорядочной суматохи, когда заражение подтвердили у приехавших из умры граждан, считает он.

- Вот тогда-то Орозалиева и поставили комендантом, чтобы навел порядок, - говорит эксперт Vesti.kg. – Ни медики, ни транспортники, ни связисты, ни продовольственные службы не знали, как все устроить. И хоть у коменданта опыта в этом не было, опыт в оперативной и правоохранительной деятельности позволил ему ввести жесткий карантин. Среди этой суматохи он действовал на ощупь и попадал.

В ответ на заявления некоторых журналистов, НПО и юристов о том, что Алмаз Орозалиев нарушает конституцию, Какчекеев возразил, что при ЧП конституционные нормы фактически не работают: по закону «О гражданской защите» это время по организационному и мобилизационному уровню равносильно началу войны.

- Экс-комендант отличается свежими взглядами и пониманием правоохранительной деятельности, знаком с передовыми методами борьбы с преступностью, - характеризует Орозалиева ветеран МВД. – Во время подготовки к аресту Алмазбека Атамбаева он единственный пошел по современному пути и подготовил все для допроса в Кой-Таше. Ведь какая разница, где заполнять протокол? Но ГКНБ влез в это дело, трах-бабах, и до сих пор никто не может разобраться, что там произошло.

Человек, который мягким способом достигает жестких результатов – это хорошее явление, подчеркнул Какчекеев.

Источник: vesti.kg