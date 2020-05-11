Вся власть народу или грабителям?

Движение «Чон Казат» призвало идти «по домам».

Все мы уже слышали нечто подобное в 2010 году. К чему приведет желание «отобрать у богатых и отдать бедным»?

Пандемия подкосила многих. Не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Однако в нашей стране напряженная ситуация породила даже призывы вроде «грабь богатых» и другие в таком духе.

Сторонники движения «Чон Казат» выступили в соцсетях – одном из инструментов «свергателей власти» - с призывами отбирать дома у некоторых политиков и бизнесменов, которые, как считают чонказатовцы, заполучили свои блага незаконно.

Борьба с коррупцией – нужное дело для эффективного функционирования государства, но только в том случае, если это борьба в рамках закона. Мнимая же забота о народе, как правило, выливается для него в еще большие беды.

Случаи, когда инициаторы активности вроде «отобрать у богатых и раздать бедным» призывают народ выходить на улицы, как раз из этой области. А ведь такие призывы уже звучат: в Нарыне – колыбели всех кыргызских революций – уже собираются группы тех, кто готов идти «на Бишкек».

К чему все это приведет? Переживет ли страна еще один государственный переворот?

По словам политолога Дмитрия Орлова, призывы, конечно же, ложатся на благодатную почву. Ведь из-за пандемии пострадал и малый, и средний бизнес.

- Да что говорить, - рассуждает он. – Люди – прилично одетые, не испитые – подходят на улице и просят денег или любую работу. И всегда найдется кто-то, кто будет сознательно эту ситуацию раскачивать.

Аналитик вспомнил, что призывы идти «по домам» звучали и в 2010 году. Он назвал их «фишкой» Алмазбека Атамбаева. Но одно дело – требовать от государства выполнения обязательств, а другое – заниматься незаконным отъемом собственности. Причем «раскачать» ситуацию будет просто, заметил он – сложно будет управлять тем, что останется после взрыва.

- У нас в Кыргызстане управляемая ситуация может очень быстро стать неуправляемой, - считает Орлов. - Тогда будет уже не революция, а самая натуральная пугачевщина. То есть, как мы наблюдаем сейчас, что творится где-нибудь в условном Сомали, где страна автоматически делится на сферы влияния среди полевых командиров. Подобной ситуацией у нас воспользуются все, кто сможет. Желающих будет вагон и маленькая тележка.

Или другой пример. Аналитик обратил внимание на то, что талибы когда-то очень легко взяли Кандагар. По его словам, это произошло потому, что прежде город раздирали между собой семь банд.

- Талибы перестреляли эти банды, и люди их поддержали, - резюмировал он. - И в этой ситуации народ поддержит любого, кто наведет порядок. Будь это исламисты, фашисты или коммунисты. Потому что главное требование народа к власти – порядок.

Политик и депутат ЖК КР Иса Омуркулов – один из тех, кто состоит в списке на «раскулачивание». Он считает, что если дать ход беспорядкам, можно потерять государство.

- Улица начнет править бал, - говорит он. - Это ни к чему хорошему не приведет. Те, кто сегодня призывают к этому, просто заигрались. Этого категорически нельзя делать. Есть страна, правовое государство, есть органы соответствующие. Если что-то не так, если есть хищения, нечто, заработанное незаконным путем, государство должно принять соответствующие меры. Но недопустимо распространять вот такие призывы и настраивать народ против бизнесменов, которые вкладывают огромные средства в развитие бизнеса для улучшения доходной части бюджета.

Омуркулов считает, что эта кампания – не более чем часть предвыборки тех, кто хочет попасть в парламент и таким образом пытается устранить конкурентов.

- Соответствующие органы должны реагировать, иначе все покатится, как снежный ком, и приведет к трагедии. Элементарно – добропорядочный бизнес может вовсе уйти из страны, и мы останемся один на один, будем поедом друг друга есть.

Политолог Денис Бердаков отмечает, что подобный популистический социализм – все поделить, забрать у богатых, отдать бедным – очень популярен в Кыргызстане еще с 90-х годов. Почва для него тут всегда была очень богатой, считает он.

- Вроде бы перешли к капитализму, но его ценности у нас не закрепились, - говорит эксперт. - Не буду утверждать, что за этим движением стоят какие-то серьезные политические силы, потому что они прекрасно понимают, что все это коснется и их. А ведь основа нашего общества – клановая элита. И она с такими посылами не заигрывает. Поэтому, конечно, медийно это все может быть очень интересно и шумно, но вряд ли пойдет дальше.

Оптимистично настроен и бывший зампредседателя ГКНБ, генерал-майор в отставке Артур Медетбеков. Он считает, что народ не поддержит эти агрессивные призывы и здравый смысл восторжествует.

- Если кто-то считает, что чиновники или политики нажили свое имущество незаконным путем, тот должен сам идти законным путем – писать заявления, обращаться, чтобы органы провели проверку. И те должны реагировать. Точно так же нужно проверить и незаконные призывы.

Источник: vesti.kg