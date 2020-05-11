Суд по кой-ташским событиям. Со следующего заседания Атамбаев будет находиться вместе с другими обвиняемыми

В Первомайском районном суде города Бишкек сегодня начался процесс по уголовному делу по кой-ташским событиям, произошедшим 7-8 августа.

В качестве председательствующего судьи - Марат Сыдыков.

На процессе, государственный обвинитель Эрнест Асакеев попросил в целях нормального функционирования судебного процесса и обеспечения безопасности Алмазбека Атамбаева, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлениях, а также обеспечения безопасности других участников процесса, содержать А.Атамбаева вместе с другими обвиняемыми за стеклянным ограждением.

Суд удовлетворил и обратился к начальнику караула конвойной группы, чтобы со следующего судебного процесса Атамбаева помещали в специальное помещение.

Сегодняшний судебный процесс отложили на 18 мая 2020 года в связи со вступлением нового адвоката Б.Сатыбалдиева в защиту обвиняемого Карыпбек уулу. Новый адвокат ходатайствовал о том, чтобы дать ему время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, что 7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время действий по его принудительному приводу в следственные органы по делу незаконного освобождения лидера ОПГ, так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента.

В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.

Генпрокуратурой, в порядке ст.252 УПК КР, изучено уголовное дело, поступившее из Следственной службы МВД КР по Кой-Ташским событиям 7-8 августа 2019 года с обвинительным актом по обвинению А.Атамбаева, Ф.Ниязова, И.Карамушкиной, А.Кодурановой, Р.Джеенбекова, М.Мискенбаева, К.Жолдубаевой, К.Сагымбаева, М.Шаменова, Карыпбек уулу Р., Ф.Баабиева, К.Осмоналиева, Капарбек уулу Н. и А.Какебаева, в совершении преступлений предусмотренных статьями ст. 39, ст. 309 (покушение на насильственный захват власти); ст.355 (угроза или насилие в отношении представителя власти), ст.337 (воспрепятствование деятельности следователя), ст.244 (захват заложников), ст. 264 (массовые беспорядки), ст.130 (убийство), ст.39, ст.130 (покушения на убийство), ст.253 (незаконный оборот оружия), ст.257 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия), ст.338 (угроза и насилие в связи с досудебным производством) УК КР.

В отношении еще 5 лиц уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве.

Источник: Кабар