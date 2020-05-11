ГСИН: Канат Сагымбаев не обращался с жалобами на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что бывший телохранитель Атамбаева не жаловался на плохое самочувствие

Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев не жаловался в СИЗО – 1 на плохое самочувствие. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

В ведомстве отметили, что никаких заявлений от заключенного в администрацию следственного изолятора не поступало.

- Когда подсудимых ведут на процесс, у всех проверяют температуры, - пояснили в ГСИН. - У конвоиров с собой всегда карманные тепловизоры. Сам Сагымбаев не обращался с заявлением к руководству СИЗО – 1 с заявлением о жалобе на свое здоровье.

Там также подчеркнули, что подсудимых всегда привозят на слушания в защитных масках.

- Решение о том, снять ли маски в суде, принимает председательствующий, - дополнили в ГСИН.

Напомним, сторонники Каната Сагымбаева заявили в социальной сети Facebook о том, что во время судебного заседания по кой-ташским событиям бывший телохранитель Атамбаева заявил, что у него наблюдаются симптомы COVID-19. Три дня назад он обратился с письмом к руководству СИЗО-1, но никакой реакции не последовало.

Источник: vesti.kg