Суд по кой-ташским событиям отложили на неделю

В Первомайском районном суде Бишкека 11 мая отложили рассмотрение уголовного дела по кой-ташским событиям.

Как сообщили в пресс-службе суда, на заседание явились все участники процесса. Адвокат обвиняемого Карыпбек уулу Рыспека заявил ходатайство о предоставлении времени на ознакомление с материалами дела.

Суд удовлетворил ходатайство и отложил судебное разбирательство на 18 мая.

Также в ходе заседания прокуроры ходатайствовали о том, что подсудимый Атамбаев в зале суда должен находиться за решеткой вместе с другими подсудимыми. Суд удовлетворил ходатайство. До этого Атамбаев в ходе заседаний находился рядом с адвокатами.

С введением режима ЧП в Бишкеке рассмотрение данного дела несколько раз откладывалось из-за неявки одного из основных подозреваемых – бывшего президента Алмазбека Атамбаева и некоторых адвокатов.

Судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По данному делу проходят 14 человек, среди них бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Им предъявлены обвинения в покушении на насильственный захват власти, угрозе или насилии в отношении представителя власти, воспрепятствовании деятельности следователя, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия, угрозе и насилии в связи с досудебным производством.

Подробнее о событиях 7-8 августа можно прочитать здесь.

Источник: Азаттык