СДПК: У Каната Сагымбаева появились симптомы коронавируса

Официальный представитель партии Кундуз Джолдубаева заявила, что у экс-телохранителя Атамбаева повышенная температура, болит горло и кости
У экс-телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Каната Сагымбаева - появились симптомы коронавирусной инфекции. Об этом Vesti.kg сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Джолдубаева.
По ее словам, три дня назад он обратился с заявлением к руководству СИЗО-1 для проведения проверки на наличие COVID-19. Однако, как утверждает Джолдубаева, они никак не отреагировали на просьбу Сагымбаева.
- Сегодня во время суда Сагымбаев сообщил, что у него симптомы коронавируса,- отметила Джолдубаева. - У него повышенная температура, кости ломят, горло болит. Три дня назад он обратился с письмом к руководству СИЗО-1, чтобы проверили его на наличие коронавируса. Но никаких действий не было предпринято. Его сокамерники тоже болеют.
В партии требуют, чтобы руководство СИЗО-1 проверило всех заключенных на наличие COVID-19. Кроме того, Джолдубаева добавила, что руководство ГСИН необходимо привлечь к ответственности, если подтвердится, что у заключенных действительно обнаружен коронавирус.
- Мы требуем, чтобы заключенных проверили на коронавирус,- сказала Джолдубаева. - Руководство ГСИН может скрывать информацию, но если подтвердится, что у них вирус, люди могут умереть в камерах. Только после того, как Канат Сагымбаев заявил о своем предположении относительно вируса, прокурор ходатайствовал, чтобы Атамбаева посадили вместе с другими обвиняемыми за решеткой. Напрашивается вопрос: не подвергает ли они своим решением опасности жизнь и здоровье бывшего президента?
Источник: vesti.kg
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