Мухаммедкалый Абылгазиев: Не принимайте за правду слухи о том, что коронавируса нет, а власти заставляют граждан без явных причин сидеть дома

Бишкек, “Саясат.kg”. “Опасность заражения коронавирусной инфекцией в нашей стране все еще существует”,- заявил премьер-министр КР М.Абылгазиев на заседании Республиканского оперативного штаба.

“Сегодня в обществе, в социальных сетях идет много обсуждений относительно того, что коронавируса не существует, что все это придумано, а власти заставляют граждан без явных причин сидеть в своих домах. Я призываю кыргызстанцев не принимать подобные заявления за правду! Опасность заражения коронавирусом в нашей стране все еще существует. Если бы этого заболевания не было, не было бы и жертв, скончавшихся от него. К большому сожалению, мы потеряли одного медицинского работника”, - сказал глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев также призвал соотечественников без видных причин не покидать свои дома, не посещать места массового скопления людей, носить маски и следовать другим санитарным правилам.

“Мы очень хорошо понимаем ваше положение и знаем о жизни каждого из вас. Процесс борьбы с коронавирусом – это не односторонняя работа. Мы хотим еще раз отметить, что наше здоровье в наших руках! Благодаря вашей поддержке сегодня мы пришли к периоду, когда мы полностью контролируем ситуацию. Вы поддерживали и были с нами на протяжении 1,5 месяца. Я выражаю вам глубокую признательность. Мы безусловно победим эту болезнь. Правительство продолжает работать в усиленном режиме по борьбе с эпидемией. Медики, работники Министерства чрезвычайных ситуаций, пограничники, работники органов внутренних дел, сотрудники органов местного самоуправления круглосуточно без выходных несут службу, подвергая себя риску для жизни. Выражаем вам большую благодарность. Чтобы их труд был ненапрасным, мы все просим вас находиться дома. Мы продолжим работать в усиленном режиме и приложим все усилия, чтобы прекратить ее распространение в нашей стране. У нас только одна просьба к вам – находитесь дома и следуйте рекомендациям медиков”,- заявил премьер-министр.