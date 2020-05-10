В столице Кыргызстана отменят комендантский час, но будет действовать карантин

Бишкек, “Саясат.kg”. “Соблюдение режима чрезвычайной ситуации требует особой ответственности от каждого кыргызстанца”,- заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Сегодня с участием премьер-министра КР Мухаммедкалый Абылгазиева состоялось заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом..
Глава правительства отметил, что ранее президент Сооронбай Жээнбеков в своём обращении заявил о продолжении режима чрезвычайной ситуации по всей стране.
“Введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения 10 мая в 24.00 часов заканчивается, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ограничения по въезду с одной области в другую остаются в силе, контроль будет усилен. Вместе с этим, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин. Складывающаяся ситуация с распространением мировой пандемии коронавируса требует от каждого гражданина особой ответственности за свое здоровье и жизнь. Только благодаря неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических правил и правилам самодистанцирования мы сможем побороть эту инфекцию”, - сказал премьер-министр.
Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, все принимаемые сегодня меры безопасности направлены главным образом на охрану здоровья граждан. Он выразил уверенность, что соотечественники с пониманием и ответственностью отнесутся к введенным ограничениям.
Глава кабинета министров продолжил, что недавно были введены изменения в законы «Об общественном здравоохранении» и «О гражданской защите».
Согласно законодательству, решение по введению или снятию карантина согласно предложению специальных противоэпидемических и противоэпизоотических комиссий имеют право принять правительство, полномочные представители правительства в областях, главы государственных районных администраций, мэры, руководители организаций и предприятий вне зависимости от формы собственности. В этой части премьер-министр поручил местным органам власти активизировать работу данных спецкомиссий.
“В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных районах по предложению комиссий будут приняты меры по введению карантинного режима”, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Кроме того, принято постановление правительства, которым утвержден порядок введения карантинных мер и дальнейшая деятельность в этом направлении. Согласно документу, в случае сложной эпидемиологической ситуации в очагах инфекции устанавливаются посты, работают патрульные службы.
Премьер-министр призвал кыргызстанцев к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, самодистанцированию во благо своего здоровья и здоровья своих близких.
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