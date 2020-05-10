Кыргызстан и Таджикистан обменялись нотами протеста в связи с пограничным конфликтом

Ранее в Министерство иностранных дел КР был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в КР Н.Ализода.
В связи с произошедшим 8 мая 2020 года пограничным инцидентом на таджикско-кыргызском участке государственной границы 9 мая в Министерство иностранных дел был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Таджикистане Жаныш Рустенбеков. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РТ.
По его данным, послу вручена нота протеста МИД Республики Таджикистан из-за «провокационных действий граждан и военнослужащих Кыргызстана, приведших к вооруженному инциденту». «До его сведения было доведено, что причиной указанного инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Кыргызской Республики, а также последовавшие действия пограничников Кыргызстана, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры.
Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, в настоящее время находящиеся на госпитализации», - говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, в ходе беседы вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах была возложена на кыргызскую сторону.
Ранее в Министерство иностранных дел КР был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в КР Н.Ализода.
Таджикскому дипломату вручена нота протеста МИД КР в связи с целенаправленным обстрелом военнослужащих и граждан Кыргызстана из автоматов с подствольными гранатометами, в том числе из группового минометного оружия, в результате чего тяжелые огнестрельные ранения получили трое военнослужащих пограничной службы и один местный житель Кыргызстана. «Выражена обеспокоенность явными деструктивными и провокационными действиями военнослужащих и граждан Таджикистана, приводящих к дестабилизации ситуации на кыргызско-таджикской Государственной границе», - отмечалось в сообщении МИД Кыргызстана.
Инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикской границе произошел 8 мая.
Источник: Азаттык
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