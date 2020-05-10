Президент встретился с Дастанбеком Джумабековым и Мухаммедкалыем Абылгазиевым

Они обменялись мнениями о ситуации по борьбе с коронавирусом​

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром​ Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией, мерах по оживлению деловой активности в стране и приоритетных задачах на постпандемический период.

Отмечена важность дальнейшего соблюдения населением санитарно-эпидемиологических правил и сохранения режима чрезвычайной ситуации на всей территории республики.​

Глава государства подчеркнул, что работа задействованных государственных органов по преодолению негативных экономических последствий, недопущению дальнейшего распространения заболевания должна быть продолжена в усиленном режиме.

Отдел информационной политики аппарата президента КР