Президент встретился с Дастанбеком Джумабековым и Мухаммедкалыем Абылгазиевым

Они обменялись мнениями о ситуации по борьбе с коронавирусом
Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией, мерах по оживлению деловой активности в стране и приоритетных задачах на постпандемический период.
Отмечена важность дальнейшего соблюдения населением санитарно-эпидемиологических правил и сохранения режима чрезвычайной ситуации на всей территории республики.
Глава государства подчеркнул, что работа задействованных государственных органов по преодолению негативных экономических последствий, недопущению дальнейшего распространения заболевания должна быть продолжена в усиленном режиме.
Отдел информационной политики аппарата президента КР
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