(Видео) В Бишкеке на площади Победы состоялся митинг-реквием

Президент возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в ВОВ

Сегодня в Бишкеке на площади Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся митинг-реквием.

Президент Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев.

Отдел информационной политики Аппарата Президента КР