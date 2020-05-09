(Видео) В Бишкеке на площади Победы состоялся митинг-реквием

Президент возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в ВОВ
Сегодня в Бишкеке на площади Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся митинг-реквием.
Президент Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, начальник Генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев.
Отдел информационной политики Аппарата Президента КР
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