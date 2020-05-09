Состоялся телефонный разговор начальников главных штабов ГПС КР и РТ​

Достигнута договоренность о прекращении огня и проведении встречи пограничных представителей сторон
Состоялся телефонный разговор начальника Главного штаба Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Абдикарима Алимбаева с начальником Главного штаба пограничного ведомства Республики Таджикистан генерал-майором Хикматулло Пираковым.
По результатам переговоров достигнута договоренность о прекращении огня и проведении встречи пограничных представителей сторон.
Затем в местности Торт-Кочо провели встречу пограничных представителей КР по Баткенскому направлению с пограничными представителями РТ по Исфаринскому направлению. В ходе нее стороны договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента, и о проведении 10 мая встречи с участием руководителей областных администраций, территориальных структур силовых и правоохранительных органов двух республик.
В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Чек относительно стабильная.
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР
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