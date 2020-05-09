Состоялся телефонный разговор начальников главных штабов ГПС КР и РТ​

Достигнута договоренность о прекращении огня и проведении встречи пограничных представителей сторон

Состоялся телефонный разговор начальника Главного штаба Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Абдикарима Алимбаева с начальником Главного штаба пограничного ведомства Республики Таджикистан генерал-майором Хикматулло Пираковым.​

По результатам переговоров достигнута договоренность о прекращении огня и проведении встречи пограничных представителей сторон.

Затем в местности Торт-Кочо провели встречу пограничных представителей КР по Баткенскому направлению с пограничными представителями РТ по Исфаринскому направлению. В ходе нее стороны договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента, и о проведении 10 мая встречи с участием руководителей областных администраций, территориальных структур силовых и правоохранительных органов двух республик.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Чек относительно стабильная.

Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР