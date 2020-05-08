Президент подписал закон об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и 10-летия Народной Апрельской революции

Она коснется пожилых людей, инвалидов, многодетных женщин и несовершеннолетних

Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «Об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов и 10-летия Народной Апрельской революции 2010 года». Об этом сообщают в отделе информационной политики Аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем КР 30 апреля 2020 года.

Закон принят из-за уважения к общепринятым правам и свободам человека, в целях реализации принципов гуманизма и милосердия, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 10-летием Народной Апрельской революции 2010 года.

Согласно части 1 статьи 1 закона освобождению от уголовного наказания в виде лишения свободы за преступления подлежат:

1) мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;

2) лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность I и II групп;

3) лица, являющиеся единственными кормильцами в семье, имеющими не менее двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность I и II групп;

4) лица, впервые совершившие менее тяжкие преступления;

5) женщины, являющиеся одинокими матерями;

6) многодетные женщины;

7) женщины и несовершеннолетние, неотбытая часть наказания которых на день вступления закона в силу составляет менее одного года.

Определен также перечень преступлений, на которые действия части 1 статьи 1 не распространяются.

По статье 2 лица, совершившие преступления и сбежавшие из мест отбытия наказания за преступления, предусмотренные Уголовными кодексами от 1 октября 1997 года и 2 февраля 2017 года, перечень которых изложен в данной статье, могут быть освобождены от уголовного наказания в виде лишения свободы, если они в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона добровольно явились в места отбывания.

Статья 7 гласит, что действие настоящего Закона не распространяется на лица, круг которых установлен статьей 6 Закона КР «Об основах амнистии и порядке ее применения», на лица, совершившие преступления, установленные статьей 7 Закона КР «Об основах амнистии и порядке ее применения», а также в отношении лиц, приговоренных судом к лишению свободы, но находящихся в розыске, за исключением лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона.

К лицам, страдающим от болезней, представляющих опасность для окружающих (туберкулез, инфекционные и венерические заболевания), акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.

Кроме того, суды (судьи) являются субъектом применения закона об амнистии по уголовным делам или материалам, находящимся в их производстве, поступившим от уполномоченного органа по исполнению наказания. При рассмотрении в судебном заседании вопроса о применении настоящего Закона обязательно участие прокурора.

Закон вступает в законную силу с момента официального опубликования и подлежит исполнению в течение 6 месяцев.

Отдел информационной политики

Аппарата Президента КР

Фото Отдел информационной политики

Аппарата Президента КР