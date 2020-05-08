(Видео) Бывший прокурор пообещал депутату Кубанычбеку Жумалиеву «засунуть факты в одно место»

Кроме того, Сыймык Жапыкеев назвал бывшего вице-премьера Сарпашева «мусорщиком Кумтора»

Бывший следователь прокуратуры по особо важным делам Сыймык Жапыкеев в интервью «7 каналу» снова обвинил депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева и бывшего вице-премьера Тайырбека Сарпашева в коррупции.

Он заявил, что с удовольствием ждет судебных разбирательств с народным избранником.

«У Жумалиева нет совести, нужно говорить таким людям в лицо, кто они. Я жду, когда мы встретимся в суде. Я там представлю все документы, доказывающие его вину. Но в суде я назову его вором, а он ответит, что не вор. На этом закончится суд. Нужно создать народную комиссию, куда будут входить МВД, ГКНБ, Финполиция и ФУГИ. Вот они все должны объединиться и вместе с Генпрокуратурой проверить его имущество. Почему нужна комиссия? Потому что это уже получило общественный резонанс. Мне позвонил Максат Мамытканов (экс-сотрудник ГКНБ, эксперт, - прим.ред.) и сообщил, что ему звонят из Финполиции и спрашивают, будет ли он писать заявление. Пусть проверяют. Я не буду ничего доказывать им», - заявил Жапыкеев.

Бывший следователь прокуратуры считает, что все имущество Кубанычбека Жумалиева записано на его родственников, и все заявления депутата ложь.

«Этот бессовестный академик (Жумалиев) заявил, что «Гоин» стоит 300 тысяч долларов. Пусть продает тогда. Стоимость этого торгового центра 3 миллиона долларов. Он уверяет, что у него мало имущества. На самом деле оно у его родственников. Почему наше общество поделено на «супер-богатых» и простых людей? Пусть Жумалиев ответит», - отметил он.

Выражая свое возмущение, Жапыкеев не стал стесняться в выражениях.

«Он просит факты? Я не то что покажу эти факты, а засуну их в одно место. Я не просто мальчик с улицы, я был следователем по особо важным делам. Они что, хотят запугать меня адвокатами и судами?», - возмутился бывший следователь.

Более того, он назвал бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева «мусорщиком «Кумтора».

«Сарпашев хвастается тем, что заказал себе костюм за 1 миллион сомов. У него есть магазин Podium, где самая дешевая вещь стоит $500 (здесь и далее информация официально не подтверждена, - прим.ред.). Также компания Сарпашева «Градиент» из Кумтора вывозит мусор, доставляет топливо. Там его называют мусорщиком. Классические коррупционеры: Жумалиев и Сарпашев. Когда я их до конца добью, и возбудят на них уголовное дело, я раскрою других. Если я назову все имена коррупционеров, то они меня тут взорвут гранатой», - добавил он.

Vesti.kg связались с самим Тайырбеком Сарпашевым и попросили прокомментировать слова бывшего следователя прокуратуры. Однако экс-вице-премьер отказался от комментариев на эту тему.

Источник: vesti.kg