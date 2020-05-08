Омурбек Текебаев: Токаев повторяет политреформы, проведенные в Кыргызстане

По мнению политика, это говорит о том, что наша страна выбрала правильный путь, приняв новую Конституцию в 2010 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев повторяет политические реформы, проведенные в Кыргызстане. Об этом в интервью изданию Чындык.кг сказал лидер партии “Ата Мекен” Омурбек Текебаев.

“Новая Конституция, принятая в 2010 году, коренным образом изменила политическую систему Кыргызской Республики. Согласно концепции основного закона, в республике должна быть реальная свободная политическая конкуренция, которая работает на благо людей. Была надежда на то, что “такая оппозиция изменит и характер власти”. В Центральной Азии, учитывая менталитет наших народов, существует необходимость в дальнейшей поддержке и усилении оппозиции. Для того чтобы была оппозиция, люди не должны бояться высказываться, выражать свои мысли, поэтому в Кыргызстане не должны никого арестовывать.

Смертная казнь в КР отменена. С целью поддержать оппозицию мы дали ей право руководить некоторыми госорганами. Например, оппозиция получила два основных комитета от парламента: один для надзора за правоохранительными органами, другой - для контроля за бюджетом и финансами. Лидеры оппозиции, как и лидеры парламентского большинства имеют право выступать на пленарных заседаниях. Парламентская оппозиция может поднять важные вопросы и включить их в повестку дня Жогорку Кенеша.

Касым-Жомарт Токаев в декабре минувшего года объявил о реформах по либерализации политической системы РК. Принят закон о том, что в Казахстане никто не может быть арестован или заключен в тюрьму за распространение ложной информации, только административные наказания. Он начал поддерживать политические партии. Токаев сказал, что “оппозиция - общественное благо, которое должно получить государственную поддержку”. Закон предоставил оппозиции квоту в один комитет и два секретариата.

Понятия «парламентское большинство» и «парламентское меньшинство» были приняты, а в закон «О статусе парламента и его депутатов» внесены поправки, чтобы придать официальный статус парламентской оппозиции. Лидеры парламентской оппозиции имеют право выступать в казахстанском парламенте. Установлена ​​30-процентная квота для женщин и молодежи на парламентских выборах.

Теперь мы видим, что президент Казахстана повторяет политические реформы, проведенные в Кыргызстане. Концепция реформы в РК совпадает с нашей концепцией политической реформы. Тот факт, что наш сосед, который намного больше и экономически более могущественный, чем мы, выбрал наш путь, является доказательством того, что мы выбрали правильный путь”, - сказал политик.

Источник: vesti.kg