Аида Исмаилова: Для выплаты компенсации зараженным медикам выделено 50 млн сомов

Соответствующее распоряжение было подписано 4 мая
Правительство Кыргызстана выделит 50 миллионов сомов для выплаты компенсации медработникам, зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.
По ее словам, распоряжение было подписано 4 мая. Каждому зараженному медику будут выплачивать 200 тысяч сомов.
«4 мая правительство выпустило распоряжение о единовременной компенсации зараженным медикам в размере 200 тысяч сомов, а в случае смерти - 1 млн сомов семье медика. Для этого выделено 50 млн сомов, при необходимости будет выделено еще. Со стороны Минздрава будет работать комиссия»,- заявила Исмаилова.
Источник: vesti.kg
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