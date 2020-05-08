«Авторитет Кашкара Джунушалиева в органах стремится к нулю». Сторонники Атамбаева высмеяли заявление ГУВД Чуйской области

В СДПК посчитали смешным то, что ведомство опровергло информацию о раздаче еды милиционерам «социал-демократами»
Секретариат Социал-демократической партии Кыргызстана отреагировал на заявление пресс-службы ГУВД Чуйской области о том, что члены СДПК не обеспечивали милиционеров питанием и напитками.
В разосланном ответе «социал-демократов» говорится следующее:
«Во-первых, расцениваем данное жалкое оправдание ГУВД, как очередной признак несостоятельности министра внутренних дел К.А. Джунушалиева, авторитет которого как среди населения, так и в органах стремится к нулю. Вызывает лишь смех пресс-релиз государственного ведомства на фоне фото и видеоотчёта СДПК в социальных сетях и СМИ.
Во-вторых, сообщение СДПК о мобилизации своих ресурсов в целях обеспечения наряду с нуждающимися семьями, также и рядовых сотрудников МВД КР и МЗ КР преследовало цель сделать шаг для консолидации всех сил в стране независимо от политической ориентации в борьбе с общенациональной угрозой, поэтому очередное преступное деление народа на позицию и оппозицию, а также подлая ложь со стороны правительственных органов вызывают лишь чувство глубокого сожаления.
В-третьих, СДПК оказывала помощь сотрудникам МВД на карантинных блокпостах ещё и в надежде запустить эффект домино для привлечения большего внимания и заботы со стороны общественности к простым служителям правопорядка в Кыргызской Республике. Особенно это важно в связи с тем, что правительство страны нагло врет о том, что сотрудники правоохранительных органов отказываются от доплат в период действия ЧС и ЧП. Тем самым правительство продолжает вести бесчеловечную, потребительскую, эксплуататорскую линию поведения по отношению к простым сотрудникам правоохранительных органов.
Секретариат Социал-демократической партии Кыргызстана отмечает, что подобное отношение руководства МВД к своим сотрудникам становится нормой. Напомним лишь случай отставки и гонений на народного генерала и экс-замминистра Курсана Асанова и его 22-летнего водителя Д. Пайзылда уулу, которые в ходе исполнения своих прямых обязанностей, вероятно, помешали убийству экс-президента КР А.Атамбаева.
Секретариат СДПК выражает твёрдую поддержку всем простым госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов, которые сегодня находятся под гнетом необразованной и гнилой руководящей прослойки, и выражает благодарность за постоянную поддержку в простой жизни каждого социал-демократа Кыргызстана в такое тяжелое время».
Секретариат СДПК
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