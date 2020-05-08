«Депутаты спешат изменить законы, чтобы снова попасть в парламент»

Экс-спикер полагает, что голосование по открытым спискам позволит выбрать достойных нардепов

Депутаты, как всегда, торопятся внести как можно больше изменений в выборное законодательство, чтобы попасть в следующий созыв. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-спикер ЖК, политолог Зайнидин Курманов.

- То, что перед выборами каждый из депутатов пытается внести поправки в выборное законодательство, - не новость, так было всегда и не только в нашей стране, - отметил он. - Ведь все парламентарии желают вновь переизбраться и продолжить свою политическую деятельность. Поскольку в их руках есть право законодательной инициативы, они используют его для того, чтобы изменить какие-то нормы в свою пользу.

Зайнидин Карпекович добавил, что в некоторых предложенных поправках в нормативно-правовые акты есть полезные идеи.

- Я согласен с тем, что в парламенте надо увеличить число грамотных юристов, - уточнил он. - Но надо понимать, что речь идет не о тех людях, которые пару лет отработали где-то или просто купили себе диплом, а об академиках, у которых есть свое видение в решении тех или иных проблем, а также опыт работы. Вот тогда будет польза для республики, только умные люди смогут ее вытащить из нынешнего состояния.

Политолог сказал, что открытые партийные списки также помогут гражданам выбрать достойных кандидатов в депутаты.

- Преференциальная система выборов очень сложная, даже не все европейские страны ею пользуются, - пояснил он. - Я сам видел такие выборы в Европе, и разобраться в их результатах даже образованным людям непросто. А вот открытые списки - это неплохо, так избиратели смогут выбрать конкретных людей, которые могут быть достойны заседать в парламенте. В нашей республике проблемы не от того, что плохие законы, а от того, что их некорректно исполняют. И это происходит в том числе и от безграмотных кадров. Так что очень важно выбирать в Жогорку Кенеш и правительство достойных людей.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что группа депутатов ЖК предлагает очередные поправки в выборное законодательство. На этот раз парламентарии вынесли на общественное обсуждение инициативу о голосовании по открытым спискам и снижению избирательного порога с 7 до 9 процентов.

Похожий законопроект на общественное обсуждение выносили депутаты Исхак Масалиев и Жанар Акаев еще в декабре прошлого года. Они также выступали за снижение избирательного порога, правда, до 5 процентов, и за голосование по открытым спискам за конкретного кандидата. А несколько дней назад Масалиев рассказал Vesti.kg, что их документ даже не рассмотрен в профильных комитетах, несмотря на то, что прошло немало времени.

Нардеп Бакыт Торобаев за одну неделю умудрился вынести на обсуждение два законопроекта, касающихся выборов. В одном он предлагал избирать лидерами партий граждан не младше 30 лет и с высшим образованием, а во втором намеревался ввести норму о том, что в парламент в первую очередь должны приходить юристы и экономисты.

Источник: Vesti.kg