Камчыбек Ташиев посоветовал главе МЧС уйти в отставку и привел ему в пример самого себя

По словам политика, так Замирбек Аскаров сможет сохранить свой авторитет

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев раскритиковал работу главы МЧС Замирбека Аскарова и посоветовал ему уйти в отставку.

Свое заявление политик по традиции опубликовал в социальной сети Facebook.

По словам Ташиева, Аскаров как руководитель ведомства должен был посетить районы, где сошел сель, оказать помощь жителям и вести работу на местах.

«Вчера ваше выступление на заседании Жогорку Кенеша огорчило меня как экс-министра ЧС. Также расстроило то, что вы не справляетесь с обязанностями главы МЧС.

Потому что от того, что вы примете правильное решение, и не жалея себя, подвергая опасности свою жизнь, вы можете сохранить безопасность граждан.

А вы говорите, что в связи с тем, что вас вызвали на заседание в парламент на 6 мая, вы не смогли поехать в Лейлекский район. Это безответственность. Потому что сель сошел в этом регионе еще 1 мая, до 6 числа вы бы два раза съездили туда и обратно.

Также хочу сообщить: если вы не знали, то при чрезвычайной ситуации вы должны прибыть на место происшествия и уже оттуда доложить информацию президенту или премьер-министру. Вы обязаны работать и принимать меры на месте ЧП», - написал Ташиев.

В качестве примера бывший парламентарий рассказал, как в 2008 году он, будучи министром чрезвычайных ситуаций, без указа президента полетел в село Нура Алайского района, где ночью произошло землетрясение.

«Уважаемый министр! Для чего я это рассказываю? МЧС - это очень ответственная служба. Если вы понимаете всю эту ответственность, то должны уйти в отставку из-за того, что не смогли в свое время лично встретиться с жителями районов, где сошел сель, поднять им настроение, дух и оказать помощь. В таком случае вы сможете сохранить свой авторитет как человек! Эта история должна стать уроком для следующего министра ЧС», - заключил политик.

Источник: vesti.kg