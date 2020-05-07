Депутаты ЖК предлагают на выборах голосовать по открытым спискам

За последние две недели парламентарии вынесли на общественное обсуждение три законопроекта, чтобы изменить выборное законодательство

Группа депутатов ЖК предлагает очередные поправки в выборное законодательство. На этот раз парламентарии вынесли на общественное обсуждение инициативу о голосовании по открытым спискам.

Среди инициаторов законопроекта значатся: Алтынбек Сулайманов, Мыктыбек Абдылдаев, Акылбек Жапаров, Мирлан Жеенчороев, Руслан Казакбаев, Марлен Маматалиев, Айбек Алтынбеков, Жанар Акаев, Аалы Карашев, Кожобек Рыспаев, Абдывахап Нурбаев, Дастан Бекешев, Зиядин Жамалдинов, Айсулуу Мамашова.

«Целью настоящего проекта конституционного закона является переход из одного вида пропорциональной избирательной системы в другой, а именно, с закрытого партийного списка на открытый партийный список, - отмечено в справке-обосновании к документу. - Законопроектом будут решены задачи по предоставлению возможности избирателю выбрать как политическую партию, так и конкретного лица в списке кандидатов, а также кандидатам работать и на партию, и на себя, создав условия для их индивидуальности и определенной самостоятельности».

Вместе с тем вышеуказанные парламентарии полагают, что необходимо изменить избирательный порог для прохождения в парламент политических партий с 9% на 7%. А также внести поправки в норму, согласно которой распределение депутатских мандатов будет осуществляться по новому механизму, с учетом сохранения требования представительства не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в полученных мандатах женщин и мужчин не должна превышать трех позиций (гендерное представительство).

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что депутаты Исхак Масалиев и Жанар Акаев еще в декабре прошлого года выносили на общественное обсуждение похожий законопроект. Они также выступали за снижение избирательного порога, правда, до 5 процентов, и за голосование по открытым спискам за конкретного кандидата. А несколько дней назад Масалиев рассказал Vesti.kg, что их документ даже не рассмотрен в профильных комитетах, несмотря на то, что прошло немало времени.

А депутат Бакыт Торобаев за одну неделю умудрился вынести на обсуждение два законопроекта, касающихся выборов. В одном он предлагал избирать лидерами партий граждан не младше 30 лет и с высшим образованием, а во втором - намеревался ввести норму о том, что в парламент в первую очередь должны приходить юристы и экономисты.

Источник: vesti.kg