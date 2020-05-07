Пресс-служба ЖК: Асылбек Жээнбеков не был на заседаниях, потому что занимался раздачей гумпомощи

Ибраим Нуракун уулу уточнил, что депутат пропустил лишь два пленарных заседания

Депутат Асылбек Жээнбеков отсутствовал на заседаниях Жогорку Кенеша по причине выезда в командировку в Ошскую область. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.

По его словам, Жээнбеков вел разъяснительные работы с местным самоуправлением, а также через своих помощников помогал нуждающимся и отправлял гуманитарную помощь.

- Асылбек Шарипович находился в Ошской области, где проводил разъяснительную работу с местными властями и избирателями,- сказал Нуракун уулу. - Он через своих помощников составлял списки нуждающихся, затем этим семьям отвозили гумпомощь. Массовых встреч не было. Вчера, например, он был на пленарном заседании.

Глава пресс-службы ЖК утверждает, что Жээнбеков пропустил лишь два заседания - 30 апреля и 15 или 16 апреля.

Напомним, вчера, 7 мая, официальный представитель СДПК Кундуз Джолдубаева распространила обращение экс-телохранителя Алмазбека Атамбаева - Каната Сагымбаева, который недоумевал, почему Асылбек Жээнбеков не посещает пленарные заседания в столь тяжелый для страны период.

Источник: vesti.kg