Жанар Акаев: Политики в столь непростое время не должны заниматься популизмом, отправляя правительство в отставку​

По мнению нардепа, депутаты, напротив, должны оказывать содействие работе кабмина, невзирая на партийную идеологию

Политики в столь непростое время не должны тщетно заниматься популизмом, отправляя правительство в отставку. Об этом в ходе передачи «Уроки парламентаризма» заявил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.​

По его мнению, народные избранники должны по возможности оказывать содействие работе кабмина, невзирая на партийную идеологию.​ ​

- Я сейчас немного против того, чтобы требовать отставки правительства, поскольку оно должно завершить начатое большое ответственное дело, - сказал Жанар Акаев. - Им нужно дать шанс, поскольку они знают обо всех международных переговорах, финансовых источниках.

Вместе с тем он заметил, что депутатов тоже можно понять, поскольку они выступают посредниками в парламенте между народом и кабмином.​

- Люди звонят нам и спрашивают, чем занимается правительство, какая помощь необходима, - продолжил парламентарий. - Мы же выступаем посредниками, требуя ответов от кабмина в качестве народных избранников. Политики в такое время не должны тщетно заниматься популизмом, а, напротив, по возможности давать правительству предложения и помогать ему. Будет еще возможность в мирное время указывать друг другу на что-либо. Нравится нам это или нет, независимо от партийной идеологии, не говоря о позиции и оппозиции, по возможности мы должны искать пути к выходу из коронакризиса.​ ​

Напомним, накануне на заседании парламента обсуждался вопрос о сокращении размера компенсации медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией. Депутат ЖК Мирлан Жеенчороев сказал о том, что правительство и премьер-министр должны объяснить, почему они раньше сообщали о 200 тыс. сомах, а теперь говорят о 100 тыс. сомов. После чего парламентарий заявил, что в случае, если правительство не может выполнить свои обязательства, то должно уйти в отставку, либо объяснить все и попросить прощения.

Источник: vesti.kg