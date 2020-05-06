Германия завершает сотрудничество с Кыргызстаном по отдельным проектам

В Берлине министром по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Гердом Мюллером была объявлена реформа «BMZ 2030», которая предусматривает сокращение количества стран-партнеров, в числе которых есть Кыргызстан.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Бишкеке.

Для Кыргызстана, как и для других стран, это означает, что двусторонние программы технического и финансового сотрудничества будут последовательно завершаться в течение следующих нескольких лет.

«Главным образом этот процесс коснется постепенного завершения программ, реализуемых GIZ и KfW, в рамках стратегии выхода. По данному процессу в течение текущего года будут проведены дальнейшие консультации с правительством Кыргызстана в духе доверительного и партнерского сотрудничества, которое характеризует наши отношения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее согласованные или текущие проекты будут завершены. При планировании будут учтены текущая пандемия коронавируса и ее последствия. Возможность дальнейшей, связанной с кризисом поддержки, в настоящее время рассматривается.

«Успешная работа Германии по сотрудничеству в целях развития началась в Кыргызской Республике в 1993 году. Достижения Кыргызской Республики за этот период значительны. Демократия и свобода слова являются важными элементами политической системы. В то же время удалось повысить уровень жизни и сократить уровень бедности. Решение о прекращении сотрудничества в целях развития также основано на оценке того, что Кыргызская Республика больше не относится к самым нуждающимся странам мира», — сообщается в пресс-релизе.

Программы многих других федеральных министерств Германии по сотрудничеству с Кыргызстаном не будут затронуты реформой BMZ. Отношения в области экономики, образования, охраны окружающей среды и культуры приобретают все большее значение.

«Федеральное министерство иностранных дел Германии продолжает свою инициативу «Зеленая Центральная Азия». Также федеральные министерства по вопросам охраны окружающей среды, экономики, образования и внутренних дел продолжат совместную работу с Кыргызской Республикой по многочисленным важным темам, касающимся обустройства будущего и общества», — отмечается в сообщении.

Также после окончания текущих двусторонних программ Германия продолжит вносить вклад в устойчивое развитие Кыргызстана посредством своего участия в многостороннем формате (ЕС, ООН, банки развития). Деятельность многочисленных неправительственных организаций, работающих в области сотрудничества в целях развития, включая политические фонды, в дальнейшем будет поддержана финансированием со стороны BMZ.

Источник: reporter.kg