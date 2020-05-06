Канат Сагымбаев: Почему Асылбек Жээнбеков не участвует в заседаниях ЖК?

Бывший охранник Алмазбека Атамбаева просит власти ответить, был ли экс-спикер на борту самолета, прибывшего из Саудовской Аравии 12 марта

Доверие народа к власти сейчас находится на небывало низком уровне. Таким мнением поделился экс-телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. Его заявление распространила член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

В своем обращении Сагымбаев заступился за депутата ЖК Ирину Карамушкину, которая на одном из последних пленарных заседаний поинтересовалась, был ли ее коллега Асылбек Жээнбеков на борту самолета, прибывшего из Саудовской Аравии 12 марта.

По его словам, власти должны ответить на этот вопрос, поскольку частные турфирмы предоставляют квоту для депутатов ЖК.

«Со стороны «джентльменов», которые набросились на нее, защищая брата президента, были предприняты попытки увести внимание общественности в сторону от истинной сути вопроса. Прямой и четкий вопрос Ирины Карамушкиной - «Асылбек Жээнбеков был на борту самолета, прибывшего 12 марта из Саудовской Аравии?» - так и остался без ответа», - утверждает бывший телохранитель.

Кроме того, экс-сотрудник ГКНБ недоумевает, почему Асылбеков не посещает пленарные заседания ЖК.

«В то время как в Кыргызстане сложилась чрезвычайная ситуация и рассматриваются насущные проблемы населения, по какой причине Асылбек Жээнбеков не участвует в заседаниях Жогорку Кенеша? Близких людей президента не волнуют проблемы народа и страны?» - вопрошает он.

Поясним, сегодня, 6 мая, в Бишкеке прошло судебное заседание по событиям в Кой-Таше, в ходе которого Сагымбаева обвинили в совершении четырех особо тяжких преступлений, в том числе в организации захвата сотрудников «Альфы» в качестве заложников, организации покушения на насильственный захват власти и других.

«Несмотря на это Канат Сагымбаев отказался от неоднократных предложений следователей МВД сотрудничать со следствием путем дачи показаний против Алмазбека Атамбаева и отделаться лишь штрафом», - написал на адвокат Сагымбаева Замир Жоошев на своей странице в Facebook.

Источник: vesti.kg