Очередную идею Бакыта Торобаева назвали дискриминационной и антиконституционной

На сей раз он предложил брать в депутаты ЖК больше юристов и экономистов

Введение множества различных квот для кандидатов в депутаты приведет к ущемлению избирателей в выборе. Таким мнением с Vesti.kg поделился депутат Исхак Масалиев.

Поясним, нардеп Бакыт Торобаев предлагает внести поправки в закон о выборах депутатов Жогорку Кенеша. Парламентарий полагает, что необходимо ввести профессиональную квоту в добавок к уже имеющимся гендерной, национальной, возрастной и квоте для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Ситуация, сложившаяся с новыми кодексами и законами, со всей очевидностью показывает, что назрела необходимость в создании правового механизма, позволяющего привлекать в состав депутатского корпуса Жогорку Кенеша профессиональных юристов, а также экономистов и финансистов», - написал Торобаев в справке-обосновании к проекту закона.

Депутат отмечает, что в законе должна быть норма о том, чтобы при определении списка кандидатов политические партии, участвующие в выборах, первые 40 мест отдавали людям, имеющим высшее юридическое, высшее финансово-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 15 лет. Кроме того, первыми на очередь в парламент должны быть граждане с учеными степенями кандидатов и докторов наук.

«Таким образом, предлагаемое изменение в конституционный закон о выборах позволит повысить кадровый потенциал депутатского корпуса Жогорку Кенеша», - резюмировал Торобаев. Законопроект вынесен на общественной обсуждение.

- И в нынешнем составе парламента у половины депутатов есть дипломы о юридическом образовании, - отметил Масалиев. - Я полагаю, что если принять предлагаемую поправку, то это будет ущемлять права других людей. Почему нам должны навязывать кандидатов с очень узкими параметрами? Да и к тому же, как определить опыт работы человека? Трудовые книжки и прочие документы ни о чем не скажут. Что, если человек работал много лет юристом на заводе, означает, что его сразу можно в депутаты?

Исхак Абсаматович добавил, что введение преференциального голосования и снижение избирательного порога важнее для избирателей.

- Однако наши инициативы так и не дошли до рассмотрения комитетов, хотя и были предложены еще в декабре прошлого года, - посетовал он. - Скоро работа нашего созыва подойдет к концу, поэтому вряд ли мы успеем рассмотреть законопроект Торобаева.

В свою очередь доктор юридических наук, член ЦИК КР Кайрат Осмоналиев полагает, что предложенная норма о профессиональной квоте - дискриминационная и противоречащая Конституции.

- Этим законопроектом нарушается один из самых важных принципов нашего основного закона - о равноправии, - сказал он Vesti.kg. - Понятно, что парламентарий руководствовался благими намерениями, ведь законы на самом деле должны быть написаны профессиональными юристами, чтобы как минимум избежать разногласий с другими нормативно-правовыми актами. Но что касается выбора депутатов, то сложно утверждать, что человек с педагогическим образованием будет работать хуже юриста. Тем более ни для кого не секрет, что у половины жителей нашей страны дипломы «липовые», а некоторые люди и вовсе не ходили на занятия, однако имеют документы о высшем образовании.

Кайрат Медербекович добавил, что парламент станет качественным только после того, как на выборах будет применяться принцип преференциального голосования.

Напомним, ранее Vesti.kg писали о другой инициативе Бакыта Торобаева - внести поправки в закон «О политических партиях». Среди прочего, по мнению парламентария, необходимо закрепить правовой механизм избрания председателя (лидера) партии. Торобаев полагает, что лидером партии может быть гражданин Кыргызской Республики не моложе 30 лет, имеющий высшее образование, являющийся членом данной политической партии не менее 5 лет и не имеющий судимости. Тогда эксперты назвали эту идею не солидной.

Стоит отметить, что законопроекты вынесены на общественное обсуждение с разницей в два дня.

Источник: vesti.kg