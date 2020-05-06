Эксперты объяснили, зачем депутатам госфинансирование партий на выборах

«Что ни инициатива, то очередная глупость»

Политика – самый рентабельный бизнес, обгоняющий в этом смысле даже наркотрафик. Так прокомментировал предложенный законопроект о финансировании политобъединений из госбюджета политолог и бывший дипломат Марс Сариев.

- По-моему, это технологический ход, - сказал он Vesti.kg. – Есть такое выражение «кто платит, тот девушку и танцует». Если государство будет оплачивать партиям участие в выборах, то это будет хорошим инструментом для манипулирования общественностью.

Эксперт напомнил, что партии в Кыргызстане построены не на идеологических принципах, которые декларируют. На самом деле цель этих корпоративных групп, по его мнению, это приход к власти.

- Коммунистическая партия основывалась на идеологии, но ее у нас, можно сказать, нет, - рассуждает он. - СДПК декларировала именно такой подход, и вот посмотрите, что вышло. Власть у нас – это бизнес, это деньги. Поэтому партийная система в классическом понимании тут еще не вызрела.

Широкая общественность в лице населения в подобных тонкостях разбирается весьма слабо, заметил политолог. Возмутиться предлагаемой инициативе могли бы разве что представители НПО, полагает Сариев.

- Оттуда будут голоса, я думаю, но насколько активно – не знаю, потому что НПО у нас выращены на западные гранты и тоже представляют собой не совсем свободный ресурс, - обратил внимание он.

Политолог Аркадий Гладилов считает, что лучшая реакция, которую граждане могут выдать в ответ на финансирование политических партий из госбюджета, особенно в условиях экономического кризиса – это бойкот парламентских выборов.

- Но мы прекрасно понимаем, что именно этого и хотят многие из тех, кто у власти, - пояснил он Vesti.kg. - Они сознательно хотят вызвать у избирателей негодование и именно такую реакцию. Почему? Да потому что чем меньше избирателей на избирательных участках, тем лучше. На парламентских выборах нет минимального кворума, как на президентских. Действующим политическим силам и партиям очень выгодно, чтобы меньше людей шли на выборы. А то не хватит денег всех подкупать.

Других мотивов предложения депутатов эксперт не видит.

- А может, они прекрасно понимают, что экономическая ситуация не та, чтобы деньги из своих загашников вытаскивать, и хорошо бы сделать то же самое, только на бюджетные деньги, - предположил он. - Это очень непорядочно, я считаю.

Гладилов отметил, что ни для кого не секрет, что на политической арене общество должно наблюдать конкуренцию партийных программ, а не кошельков. И Бакыт Торобаев прав, говоря о низком интеллектуальном качестве нынешнего состава Жогорку Кенеша, заметил он. Однако его идею о квоте для юристов и финансистов политолог не поддерживает.

- Извините, но государству приходится решать массу других вопросов, например, в сфере здравоохранения и других, - отметил эксперт. – Невозможно прописать места для врачей, учителей, инвалидов, женщин и всех прочих. Так мы превращаем выборы в чисто техническую процедуру, а профессионализма этим не добиться. Можно довести квотирование до идиотизма. Давайте еще места для представителей людей с нарушенной психикой выделим.

Но это все не так важно, поскольку выборы вообще не нужно проводить в этом году, уточняет Гладилов. Граждане озабочены выживанием в условиях экономического кризиса, а деятельность политических движений и СМИ сильно ограничена.

- О каких выборах можно говорить в таких условиях? – недоумевает он. – Читаю обо всех этих инициативах и поражаюсь. Что ни инициатива, то очередная глупость. Как будто умных людей не осталось в стране. Просто нет слов.

Отметим, что неделю назад в профильном комитете Жогорку Кенеша одобрили законопроект «О политических партиях», предполагающий финансирование политических партий из госбюджета.

Если точнее, то партии, набравшие 2 процента голосов избирателей, будут получать средства из бюджета за счет избирательного залога.

То есть обычно избирательный залог в 5 млн сомов возвращают партиям, набравшим не менее 5 процентов голосов избирателей, а деньги набравших менее 5 процентов уходят в госбюджет. Именно эти средства и предполагается выделять набравшим более 2 процентов.

Авторы идеи Айнуру Алтыбаева, Мирлан Бакиров и Нурбек Алимбеков считают, что это должно способствовать прозрачной работе политобъединений.

«Речь идет о сумме от 16 до 20 млн сомов, которая должна выделяться ежегодно, - объяснил Бакиров. - Таким образом мы готовим партии, которые будут определять будущее государства. Такая партия завтра будет формировать правительство».

При этом размер финансирования политических партий не может быть менее 0,01 процента от размера госбюджета на соответствующий год, отмечается в проекте закона.

Государственное финансирование предполагается предоставлять партиям, соответствующим следующим критериям: не более 60 процентов кандидатов одного пола, не менее 20 процентов кандидатов не старше 35 лет, не менее 20 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, не менее 3 кандидатов – ЛОВЗ.

При этом половину выделенной суммы хотят распределять равномерно между всеми партиями, отвечающими этим критериям, а половину – им же, но пропорционально количеству голосов избирателей, полученных ими на выборах.

Источник: vesti.kg