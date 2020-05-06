Судебный процесс по событиям в Кой-Таше отложили на 11 мая

Судебный процесс по событиям в Кой-Таше отложили на 11 мая.

Об этом 24.kg сообщил авдокат обвиняемых Замир Жоошев.

По его словам, по состоянию здоровья на процесс не смог явиться бывший президент Алмазбек Атамбаев. «У него до сих пор понижено артериальное давление. К тому же, из-за режима ЧП на процесс не явились два адвоката», — сказал он.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.

Несмотря на то что в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу, судебные разбирательства по делу об освобождении Батукаева и событиям в Кой-Таше регулярно назначают и проводят.

Источник: 24.kg