Депутат Жумалиев, взяв в руки Коран, сказал, что он никогда не воровал из госбюджета

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев ответил экс-прокурору Сыймыку Жапыкееву, который ранее заявил, что у нардепа и его супруги певицы Розы Амановой есть $2,5 млрд, которые Жумалиев своровал, работая на госслужбе.
Однако депутат, в эфире телеканала “САНАТ” назвал обвинения ложью и, взяв в руки Коран, сообщил, что никогда не участвовал в коррупционных делах.
“Я ни разу, начиная с 1992 по 2005 год, не участвовал в коррупции. Если мои родные приходили ко мне за материальной помощью, то я помогал им интеллектуально, озвучивал свои идеи. Они живут на свои заработанные деньги. Я возьму в руки Коран и скажу: я никогда не воровал деньги с бюджета, нет у меня $2,5 млрд”, – сказал парламентарий.
Источник: reporter.kg
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