Акылбек Жапаров о правильном распределении поступивших $450 млн, контрабанде и историческом шансе правительства

Elgezit.kg продолжает текстовую публикацию выступлений участников онлайн круглых столов, проведенных редакцией.

На круглом столе на тему «Что ждет экономику Кыргызстана после пандемии коронавируса?» крупные ученые-экономисты, представители реального сектора экономики, бывшие опытные руководители финансовой сферы страны, а также молодые, продвинутые активисты рассуждали о том, как помочь правительству и бизнес-сектору страны выработать антикризисную экономическую вакцину для Кыргызстана.

Сегодня представляем ответы экс-министра финансов КР, депутата Жогорку Кенеша, экономиста Акылбека Жапарова.

Важно не «проесть» внешнюю помощь, а грамотно ее распределить

— Акылбек Усенбекович, чем грозит нынешний посткоронавирусный экономический кризис Кыргызстану? Какие секторы он затронет, насколько может замедлиться экономический рост и главное — как долго такая ситуация будет длиться?

— Вследствие этого экономического кризиса в первую очередь произойдет уменьшение благосостояния наших граждан. Во-вторых, замедлятся темпы роста экономики со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Самый большой удар будет нанесен по сфере торговли и услуг, а это составляет более 50 процентов ВВП Кыргызстана. У нас есть более 2 тысяч юридических организаций, которые оплачивают более 70 процентов налогов Кыргызстана. Малый и средний бизнес, который занимается торговлей и сферой услуг может очень быстро оправится от этого кризиса. Но для этого нужны грамотные действия со стороны правительства и Национального банка.

— Какие это действия должны быть? Как вы считаете, вообще у правительства есть план действий по выводу страны из экономического кризиса?

— Думаю, план есть. Хороший он или плохой не могу сказать, так как правительство пока опубликовало лишь первый этап своей программы, остальное пока непонятно и неясно.

Президент Жээнбеков сделал все возможное и невозможное для привлечения внешней помощи. Размер объема внешней помощи для помощи нашей экономики, в том числе для поддержки устойчивости республиканского бюджета, уже озвучена – около $450 миллионов. Сейчас самое главное – мы их не должны их «проесть» впустую.

Я порекомендовал правительству следующее. Нужно отминусовать с доходной части бюджета 18 миллиардов сомов – 8 миллиардов с таможенных сборов и 10 миллиардов с налоговых отчислений. В таком случае планы доходной части бюджета будут на уровне 2019 года. Это позволит при сокращении незащищенных статей нашего бюджета на 18 миллиардов сомов, а может быть, и на 25 миллиардов сомов сохранить устойчивость, возможность финансировать из бюджета все социальные программы, включая капитальные вложения. Надеюсь, мои рекомендации будут услышаны правительством.

Теперь что касается $450 миллионов, которые пришли в качестве внешней помощи. $250 миллионов из них, скорее всего, уйдут на обеспечение устойчивости нашего бюджета. Я рекомендую оставшиеся $200 миллионов отправить в государственный резервный фонд. Это первые большие средства, причем в американских долларах, которые можно и нужно отправить на оживление нашей экономики.

Плюс я уже предлагал в письменном виде главе государства и премьер-министру, чтобы правительство совместно с Национальным банком запустили программу количественного смягчения в объеме не менее чем $200 миллионов. Итого в государственном резервном фонде будет $400 миллионов.

Плюс в этом году в бюджет в качестве его защищенных статей заложены средства для погашения долгов: для внутреннего долга — 12,6 миллиарда сомов, для внешнего – около 16 миллиардов сомов. Я надеюсь, что из этих 28 миллиардов сомов можно реструктуризировать и отсрочить около $150 миллионов. И эти деньги также направить в государственный резервный фонд.

Таким образом, у нас будет около $550 миллионов, которые можно направить на удержания от падения нашей экономики, а потом для ее роста. Надеюсь, что именно такие шаги будут сделаны нашим правительством. Любые программы без источника финансирования обречены на провал.

Думаю, что имея $550 миллионов, правительство должно в ближайшие 6 месяцев эти деньги через финансовую инфраструктуру, коммерческие банки, микрокредитные финансовые компании, влить в нашу экономику, поддержать бизнес. Благодаря этим средствам можно выдавать кредиты – в долларах США под 1 процент годовых, в сомах под 3-4 процента годовых.

Для нашей экономики — это достаточно большие деньги. Они смогут не только стабилизировать, но и «разогреть» экономику. При грамотном, правильном управлении экономикой, имея такие ресурсы, мы получим возможность выйти из этого кризиса. И даже дать толчок ее дальнейшему развитию и расцвету.

Мигрантом нужно помочь кредитами в рублях в российских банка

— В условиях кризиса безработица, безусловно, будет расти. В том числе и за счет мигрантов, которые вынуждены будут вернуться из тех стран, где они работали до пандемии. Что может сделать государство для этой категории граждан в основной своей массе активных, молодых и трудоспособных?

— Я хотел бы попросить мигрантов постараться закрепиться там, где они сегодня работают и живут. Переждать этот «шторм» и обратно начать работать. К сожалению, на родине их ждет безработица, наша экономике не в состоянии абсорбировать порядка 150 тысяч молодых и активных людей.

Правительству КР нужно переговорить с правительством России и попросить у них кредит в рублях для нашей страны. Но разместить эти рубли в качестве кредитных ресурсов в российских банках, к примеру, в Сбербанке РФ, для того, чтобы кыргызстанцы находящиеся в затруднительном положении в России, имели возможность брать эти кредиты. В том числе, чтобы наш Гарантийный фонд мог давать гарантии в соответствии с международными правовыми договоренностями. Кредит должен быть в размере 10-20 миллиарда рублей, сроком на 40 лет, под не более чем 0,75 процентов годовых. Думаю, российское правительство пойдет на такое соглашение, под гарантию Министерства финансов КР. Эти средства нужно разместить в банках тех регионов, где компактно проживают наши соотечественники.

Подобную программу я пытаюсь претворить в жизнь в течение последних 10 лет. Но теперь, думаю, ситуация заставит правительство принять такое решение.

На часть этих средств можно будет построить крупные торговые центры, где кыргызстанцы могли бы работать и развивать свой бизнес.

У президента и правительства нет права на ошибку

— Есть ли какой-то свет в конце тоннеля мрачных прогнозов? Давайте сфокусируемся на хорошем, ведь любой кризис — это еще и возможности. Какие возможности, благодаря экономическому кризису, появятся у нашей страны?

— После революции 2005 года в экономике Кыргызстана была самая большая болезнь – система взаимозачетов. После того как я стал министром финансов, правительство объявило этой болезни войну и победило в ней. С тех пор в Кыргызстане нет этого слова, этой болезни, и экономика республики пошла вверх. Как все помнят, в период с 2005 по 2007 годы нам удалось увеличить бюджет страны в три раза, а ВВП — в два раза.

У сегодняшнего правительства также есть уникальный шанс сделать экономический прорыв. Но для этого на сегодня в экономике страны есть другая болезнь – контрабанда. Если правительство объявит войну контрабанде и победит в этой войне, то бизнес в стране расцветет и начнет легально выплачивать в бюджет страны немалые отчисления.

Еще одним мощным резервом и источником является теневая экономика страны, которая составляет по разным оценкам от 20 до 50 процентов ВВП всей страны. Правительству нужно сделать все, чтобы вывести этот бизнес из тени. Для этого необходимо легализовать весь «серый» бизнес физических, юридических лиц, а также иностранных граждан и компаний. Весь легализованный бизнес, который вложит средства в экономику Кыргызстана не должен преследоваться со стороны фискальных и правоохранительных органов в течение 250 лет.

Река Нарын никогда не перестанет течь, небо на землю кыргызскую не упадет, наши женщины не перестанут рожать детей, так что жизнь в стране продолжится. Но вот у президента, правительства и парламенте нет права на ошибку. Слишком дорогая цена будет оплачена за непрофессиональное управление страной и экономикой, если мы не сможем использовать все существующие плюсы в создавшейся ситуации.

Беседовал Семетей АМАНБЕКОВ