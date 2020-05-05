Адвокат: Участие Алмазбека Атамбаева в суде зависит от состояния здоровья

Адвокат бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев рассказал 24.kg, при каких условиях его подзащитный будет участвовать в судебных процессах.
По его словам, на 6 мая назначено заседание по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.
«Намерений не приезжать в суд мой подзащитный не высказывал. Но у него по утрам, как правило, давление опускается до критической отметки. Если и завтра повторится, его на процесс не доставят», — отметил адвокат.
«Я уже ходатайствовал о направлении Алмазбека Атамбаева в клинику для полного медицинского обследования. Однако он остается в СИЗО ГКНБ под стражей. Честно говоря, я не понимаю, к чему такая гонка? Создается впечатление, что процессы по делам, где проходит обвиняемым бывший глава государства, хотят скорее завершить. Хотя ранее и заявляли — в период режима ЧП суды проходить не будут. Но педантично и в назначенные дни проводятся разбирательства по делу о кой-ташских событиях и освобождению Азиза Батукаева. Вернее, суд по событиям в Кой-Таше никак не может начаться — адвокаты обвиняемых не являются», — напомнил он.
Но Алмазбека Атамбаева в суд привозят, и приходят другие участники процесса. Помещение маленькое, санитарные и эпидемиологические требования не соблюдаются. А мой подзащитный, кстати, в группе риска.
Сергей Слесарев
Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.
Несмотря на то что в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу, судебные разбирательства по делу об освобождении Батукаева и событиям в Кой-Таше регулярно назначают и проводят.
Источник: 24.kg
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