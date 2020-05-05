(Фото) Как выглядит тюрьма, в которой содержится бывший премьер-министр Сапар Исаков

Спецкомиссия ГСИН 22 апреля определила место отбывания наказания бывшему премьер-министру Сапару Исакову.
Приговором двух инстанций суда Сапар Исаков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы 6 категории сроком на 15 (пятнадцать) лет.
Решением спецкомиссии Исаков этапирован из СИЗО-1 в Исправительную колонию №8, которая расположена в селе Петровка Московского района Чуйской области.
Согласно докладу Национального центра по предупреждению пыток за 2019 год, учреждение было построено в 1969 году. Максимум в тюрьме могут содержаться 1000 человек. Так, на территории учреждения есть одноэтажный жилой барак, пять двухэтажных жилых домов и одно трехэтажное здание.
В колонии оборудованы одна комната для краткосрочных свиданий и восемь комнат для длительных свиданий. В комнатах есть кухня, туалет, душевая, телевизор и кондиционер.
Кроме этого, в ИК-8 есть есть парикмахерская, баня и прачечная.
Также в учреждении имеется ПТУ, в которых обучается спецконтингент по специальностям:
- каменщик;
- штукатур;
- электросварщик;
- слесарь-электрик;
- столяр;
- слесарь.
Источник: svodka.akipress.org
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