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Абаев стал первым заместителем руководителя АП

Даурен Абаев стал первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Абаева Даурена Аскербековича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе Президента Казахстана.

Сегодня он был освобожден от должности министра информации и общественного развития РК.

Источник:  Tengrinews.kz

           

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