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Состоялся телефонный разговор Жээнбекова с Токаевым. Что обсудили

Сегодня, 4 мая, состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы государств обсудили перспективные вопросы кыргызско-казахстанского двустороннего взаимодействия, сотрудничество в рамках многосторонних организаций и объединений, а также наметили планы на ближайшую перспективу.

Жээнбеков и Токаев обменялись мнениями по вопросу дальнейшего проведения совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Кабар

           

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