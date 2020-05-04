Состоялся телефонный разговор Жээнбекова с Токаевым. Что обсудили

Сегодня, 4 мая, состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы государств обсудили перспективные вопросы кыргызско-казахстанского двустороннего взаимодействия, сотрудничество в рамках многосторонних организаций и объединений, а также наметили планы на ближайшую перспективу.

Жээнбеков и Токаев обменялись мнениями по вопросу дальнейшего проведения совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Кабар